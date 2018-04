Le show savamment organisé et mis en scène de Zuckerberg, le patron supposé de Facebook devant le Sénat US et devant d’autres commissions du pouvoir législatif américain est une provocation extrême orchestrée par de puissants lobbies et groupes de pression dans le but de :

Tenter de discréditer l’accession au pouvoir de Donald Trump alors qu’il a fait l’objet d’une désignation hasardeuse suite à un désaccord entre deux factions de l’État profond US ; Introduire Zuckerberg dans la course aux nominations politiques de façade dont use « l’État profond » à des fins de manipulation et mettre fin aux surprises désagréables dont ne cesse de se plaindre l’AIPAC ; Confirmer auprès du public et des médias la qualité supposée de Zuckerberg, ce dernier n’ayant jusqu’ici qu’un rôle de figurant et un titre usurpé.

Zuckerberg est allé jusqu’à reconnaître une erreur personnelle suite au scandale de Cambridge Analytica, lequel aurait affecté les données personnelles de 87 millions d’utilisateurs aux États-Unis.

En réalité la focalisation sur ce scandale dont lequel est impliqué le renseignement britannique (contre Trump) cache des faits infiniment plus dangereux et des enjeux dépassant de loin la rage des dinosaures du parti démocrate US ou les puissants lobbies pro-israéliens.

Aucun mot sur le rôle de Facebook dans les opérations de désinformation massive, de manipulation et de vol de données lors de ce que l’on a appelé par ironie le printemps arabe ou encore son rôle dans la manipulation des élections au Nigéria, en France, en Birmanie, en Afrique du Sud, en Allemagne ou pire, le soutien à de faux opposants en Russie (l’étrange cas Navalny) ,le soutien indéfectible à la propagande officielle israélienne et le soutien des terroristes en Syrie et en Irak entre autres.

Le système prépare le simulacre* Zuckerberg à une forme de « star system » politique digne du personnage « Goldstein » du roman dystopique « 1984 » après la débâcle Trump.

Les années à venir seront celle du mensonge dans le mensonge permanent, les réseaux sociaux facilitant une nouvelle forme de propagande aussi efficace que la radio dans les années 30 et 40.

Référence à un roman de Philip. K. Dick.