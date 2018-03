Palestine :  l’Armée israélienne utilise des snipers et des gaz paralysants contre des manifestants désarmés  

A Gaza, l’Armée israélienne expérimente de nouvelles tactiques létales de contrôle des masses humaines.

Selon Israël, ses forces sont en train de faire face à des tentatives d’infiltration utilisant des civils derrière lesquels se cachent des combattants palestiniens.

L’usage des snipers, issus des mêmes unités arabisantes ayant dépêché des éléments à Deraa au sud de la Syrie en mars et avril 2011 pour y déclencher une guerre civile en ciblant des éléments d’une très grande et influente tribu sunnite et les forces de l’ordre, puis en Ukraine pour semer le chaos à Kiev, ne semble pas susciter de réactions internationales particulières.

Les israeliens utilisent des drones pour l’essaimage de gaz CS et d’autres substances incapacitantes sur les manifestants palestiniens.

Le ciblage des meneurs des manifestations près de la frontière de l’enclave assiégée de Gaza par des snipers utilisant des munitions spéciales à très haute vélocité aurait suscité un tollé mondial ailleurs.

Ce n’est certainement pas le gouvernement britannique dont le pays porte une grande part de responsabilité dans cet interminable conflit du Moyen-Orient qui va condamner l’usage disproportionné de la force létale contre des femmes et des enfants.

Comme l’Arabie Saoudite, Israël bénéficie de facto d’une impunité totale le plaçant au dessus de toutes les Conventions, les coutumes et les usages du droit international humanitaire et de toute forme d’éthique.