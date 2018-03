Lorsque une poignée d’analystes affirmaient, preuves à l’appui, que l’ensemble du système dit « occidental » était basé sur les deux piliers essentiels que sont le royaume d’Arabie Saoudite et l’État sioniste d’Israël, ils étaient considérés comme des esprits égarés ayant oublié l’héritage judéo-chrétien, voire greco-romain d’un Occident apparu ex-nihilo avec le siècle des lumières (celles des messes noires et des cabales privées).

Lors de sa récente visite aux États-Unis d’Amérique, le prince héritier du royaume d’Arabie Saoudite, le prince Mohamed Ben Salman ou MBS a reconnu pour la première fois lors d’un entretien avec un grand quotidien US que son pays avait fourni des efforts colossaux pour la propagation de l’idéologie Wahabbite à la demande des alliés du royaume et ce, pour contrer l’influence soviétique dans le monde musulman ou la partie centrale du monde ou étaient concentrés les principaux gisements énergétiques fossiles connus de la planète.

L’idéologie Wahabbite vise donc des objectifs bien terrestres et s’inscrit exclusivement dans la panoplie des outils de la guerre froide.

Il est d’ailleurs assez remarquable que ce phénomène sectaire créé par un espion anglais au 18ème siècle en se basant sur la culture de la mort des coupeurs de route de la péninsule arabique-ceux que les auteurs musulmans anciens accusent à demi-mots d’avoir participé aux côtés des Mongols et des Templiers à l’effondrement de la civilisation musulmane-, ait servi à contre-carrer l’influence soviétique puis d’alibi pour une guerre sans fin dans les zones représentant soit un intérêt stratégique majeur ou perçues comme une menace potentielle pour Israël.

Le Wahabbisme et le Sionisme se rejoignent dans leur entreprise de destruction systématique des religions monothéistes et principalement les plus récentes, prélude indispensable à leur remplacement par la religion universelle du marché.

Le marché est le temple promis avec ses nouveaux grands prêtres d’Ammon officiant sous les autels des index boursiers et leurs cohortes d’initiés et d’oracles, d’offrandes et de sacrifices sous les grands chapiteaux des prix des matières premières, de chuchotements influent sur le cours des marchés à termes ou déclenchant la faillite de nations entières…

C’est pour cela que nous avons jamais cru un seul instant aux grossiers montages visant à discréditer les religions ou encore aux visées hautement politiques et intéressées de présenter l’Islam comme une menace (pour les escrocs de la finance sûrement) en le défigurant par des sectes aux ambitions bien terrestres.

C’est pour toutes ces raisons que la plupart des pays occidentaux facilitaient en priorité absolue l’octroi de visas et de facilités en tous genres aux « islamistes » convertis à la secte otanienne plutôt qu’aux gens normaux.