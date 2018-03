La malédiction de Kadhafi s’abat sur Sarkozy

Quand un président de la République en exercice ne se gêne aucunement à littéralement « faire les poches » d’une vieille dame, riche héritière et malade, ou à se retourner contre un chef d’État étranger qui a financé sa campagne électorale et promis de relever les industries de defense puis à commanditer ou du moins participer à son assassinat, il ne faut point s’étonner de le voir en garde à vue un jour ou à subir de plein fouet un retour de Karma.

On se rappelle comment Mouammar Kadhafi avait maudit Sarkozy tandis que des avions de combat US, français, britanniques, danois, italiens, émiratis et turcs bombardaient son pays pour frayer un passage sûr à de vrais faux rebelles hyper-excités vers un pouvoir qu’ils n’auront jamais. La Libye étant détruite en tant qu’État-Nation.

Les incantations et la malédiction de Kadhafi semblent avoir un effet, sept ans après la mise à mort du Guide.

Cependant, la mise en cause de Sarkozy pourrait cacher les accords secrets conclus entre la Libye de Kadhafi et les États-Unis et le Royaume-Uni et dont la teneur est susceptible de provoquer un immense tollé mondial.

Il s’agit de racket. Vous avez bien lu : un vulgaire racket !

La Libye devait acheter la paix à ce prix. Le jour où Kadhafi avait tenté de contourner ce racket en instituant un dinar d’or indépendamment des circuits financiers mondiaux, il fut condamné à mort.

Sarkozy doit estimer que Tony Blair a vraiment une chance inouïe.

L’excès de bling-bling finit toujours par vous envoyer en taule !

Au moment où les déboires de Sarkozy ne font que commencer, Seif Al-Islam Kadhafi marque un grand retour sur la scène politique libyenne avec le soutien d’un nombre croissant de milices et de personnes profondément « déçues » par ce qu’est devenue la Libye depuis 2011.