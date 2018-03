Des Su-35 et des missiles de croisière Kaliber pour contrer une attaque US contre Damas

Des chasseurs russes Su-30SM et Su-35 survolent depuis ce matin le ciel de Damas tandis que les forces spatiales russes sont en état d’alerte maximale en Syrie suite à des informations faisant état d’une attaque US imminente visant des objectifs politiques et militaires syriens.

La Russie a fait savoir à Washington par des canaux officieux que toutes agression étrangère contre la Syrie sera contrée par des missiles de croisière Kaliber et une contre-offensive aérienne qui ciblerait les aéronefs et les bâtiments de surface impliqués dans une éventuelle attaque.

La victoire de Damas et la fin de l’enclave terroriste de la Ghouta orientale a totalement enragé Israël et les pays du Golfe Arabo-persique, d’autant plus que la propagande habituelle selon laquelle un massacre aurait été commis n’a pas pris. Plus encore, les russes ont fait échouer plusieurs attaques false-flag (sous faux drapeau) à l’arme chimique, ce qui a irrité au plus haut point les officines chargées du sale boulot pour justifier une guerre.