La Turquie plante son drapeau à Afrine ou l’atavisme conquérant du Ghazi

Chassez le naturel, il revient au grand galop !

L’entrée des forces turques et de leurs supplétifs, un euphémisme désignant les rebelles syriens qui ont mis à feu et à sang la Syrie durant ces sept dernières années, a donné lieu à certaines scènes que l’on croyait révolues à tout jamais : primo, bombarder une ville d’un État voisin et y planter son propre drapeau sur ces édifices publics s’appelle une occupation ; secundo, les scènes insupportables du pillage et la licence auxquels se sont adonnés les combattants de l’Armée Syrienne Libre (ALS) en investissant Afrine nous rappelle la fragilité du semblant de civilisation post-industrielle et numérique dans laquelle nous vivons.

Officiellement, l’intervention militaire turque à Afrine visait une milice kurde mais le Grand Sultan a apparament tenu à y planter le drapeau turc pour se rassurer que l’âme du Ghazi ottoman rôde toujours en Anatolie.

Imaginez un peu que sous couvert de poursuivre des militants basques independantistes réfugiés dans une localité française frontalière, l’Armée espagnole hisse son pavillon sur le fronton de la mairie ?

Que veut donc prouver Erdogan par ce geste sans grande portée stratégique mais hautement symbolique ?

L’esprit conquérant des turcs est bien présent. Les médias européens, hystériques quand il s’agit de la Syrie, se sont étrangement transformés en sourds-muets quand c’est la Turquie qui défonce une ville entière et y plante son pavillon national.

Voilà de belles manières qui ne manqueront point à faire un grand nombre d’émules dans les jours qui viennent.