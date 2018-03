La Chine dispose de solides capacités de lutte anti-satellite, le GPS cible prioritaire

La Chine a développé depuis la moitié des années 90 de solides capacités de lutte anti satellite pouvant neutraliser entièrement le système global de positionnement GPS américain en cas de conflit.

Impressionnés par l’immense étalage de munitions dites intelligentes par les forces armées américaines durant la seconde guerre du Golfe de 1991, les chinois se sont attelés depuis à développer des capacités susceptibles de « supprimer » le système de navigation et de localisation GPS utilisés par les véhicules, les aéronefs, les munitions et les missiles des différentes branches des forces armées US.

La Chine a procédé en 2007 au test réussi d’une arme anti-satellite dont on ne sait presque rien. En parallèle les chinois ont exploré l’usage de lasers visant à aveugler les satellites-espion adverses évoluant en altitude basse (~300-400 km) et à localiser avec précision leur trajectoire.

Outre l’aveuglement des satellites-espion, les chinois auraient mené deux programmes distincts dont l’objectif est de pouvoir mettre hors d’usage la plupart des satellites de communication et d’observation de pays hostiles en un très bref laps de temps.

Une fois les satellites neutralisés, un éventuel conflit avec la Chine verra les Armées impliquées revenir aux vieilles méthodes de la seconde guerre mondiale, voire celles du 17e siècle si des armes nucléaires seraient utilisées et dans ce dernier cas de figure les chinois sont certains de l’emporter haut la main.