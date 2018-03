Ghouta orientale :  des dizaines de milliers de civils fuient vers les lignes loyalistes

Des dizaines de milliers de civils syriens fuient les enclaves tenus par les terroristes dans la Ghouta orientale vers les lignes de l’Armée syrienne.

En dépit des tirs de snipers et des mitrailleuses, une vague humaine a réussi à joindre les lignes militaires syriennes.

L’aviation syrienne mène des raids à très basse altitude sur les positions terroristes désertées par les civils ou ouvrant le feu en direction des fuyards.

Cette évolution extraordinaire confirme que des dizaines de milliers de personnes subissaient par la violence et la terreur le diktat des groupes rebelles.

Douma demeure une exception. Les groupes terroristes y sont solidement retranchés sous terre et les abords de la localités sont piégés par d’immenses charges explosives variant de l’assemblage d’obus d’artillerie (152, 155 mm) aux camions citerne piégés (20 tonnes d’explosifs) que les militaires syriens tentent de localiser et détruire par des raids aérien et des tirs d’artillerie.

Les groupes d’assaut de l’Armée syrienne ont utilisé de nouvelles tactiques d’enveloppement en évitant les défenses frontales ennemies, privilégiant les coups de main à l’arrière des positions terroristes, provoquant la panique des pays occidentaux et arabes maintenant des officiers de liaison et des « conseillers militaires » au sein des groupes terroristes assiégés.

L’avancée rapide des troupes syriennes, soutenues par des combattants libanais du Hezbollah et des volontaires palestiniens du FDLP a surpris un très grand nombre d’experts mais il est certain que la participation active d’unités Spetsnaz russes est derrière cet exploit tactique.

La guerre au Levant entame sa huitième année sans que les objectifs initiaux de la guerre n’aient été atteint par les États-Unis et leurs alliés.

Cette guerre a également profondément changé les fondements de l’ordre géostratégique mondial post-guerre froide.