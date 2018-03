Un HH60 Pave Hawk s’écrase près d’Al-Qaïm, province d’Al-Anbar, Irak, non loin de la frontière syrienne

Un hélicoptère militaire de type HH60 Pave Hawk des forces américaines s’est écrasé, jeudi 15 mars 2018, non loin d’Al-Qaïm dans la province irakienne occidentale d’Al Anbar, non loin des frontières de la Syrie orientale.

Le Pentagone a reconnu officiellement la mort de sept militaires US sans autre précision mais en insistant comme il est d’usage dans tous les cas de figure possibles que cet incident n’a pas été causé par des feux hostiles.

Cependant des sources locales indiquent que les forces US sont des cibles légitimes après une attaque aérienne US ayant visé la semaine dernière un convoi iranien non armé avec un Lockheed AC-130 Gunship en territoire syrien.

Les iraniens mais également le Hezbollah d’Irak (à distinguer du Hezbollah libanais) et d’autres milices ont juré de s’en prendre systématiquement à des objectifs militaires US en Irak et plus particulièrement à Al-Anbar où les américains disposent d’une trentaine de bases dont une dizaine sont plus ou moins reconnues.

Une société privée de mercenaires basée à Odessa et dont des membres ont péri dans un raid aérien US dans l’est de la Syrie est également susceptible d’infliger des pertes significatives aux forces US dans le nord-est de la Syrie et l’ouest de l’Irak.