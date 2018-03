Flottement

Au mépris du temps et comme au temps de l’empire romain, les pleureuses professionnelles font une réapparition remarquée chaque fois que les forces de l’axe Damas-Moscou-Téhéran approchent de la ville maudite de Douma alors qu’ils se taisent sur l’imminence d’un assaut turc à Afrin.

La comédie turque n’a trompé personne: L’Armée turque et donc l’OTAN soutient ouvertement et publiquement les résidus de Daech et d’Al-Qaïda regroupés encore une fois sous la franchise fourre-tout dénommée « l’Armée syrienne Libre » pour combattre les kurdes à Afrin et au dans l’extrême nord de la Syrie. Un détail de taille pour Damas.

En réalité, cette Armée turque laisse à désirer. La prestation de la deuxième Armée de l’OTAN en Syrie est d’une médiocrité effarante.

En parallèle, Ankara et Washington font semblant de se chamailler avec, cerise sur le gâteau, une menace de retrait des forces US de la base d’Inçirlik, qu’elles n’utilisent plus depuis des lustres. Bref un vaudeville intéressant.

Les Etats-Unis, la Grande Bretagne et la France agitent la menace d’intervention militaire directe en Syrie en soutien aux forces terroristes qu’ils faisaient semblant de combattre depuis plus de deux décennies ailleurs et dont l’existence a servi d’alibi pour lancer « une guerre sans fin contre la terreur » (traduisez: la quête sans fin pour une source de profit permanent) alors que les forces syriennes s’approchent de Douma. Douma est la plus grande localité de la Ghouta orientale. Douma, quartier général des agents étrangers en Syrie. Il faut bien crier au loup, non au meurtre. A défaut de créer de toutes pièces une sorte d’holocauste islamiste (sera t-il aussi lucratif que celui, rêvé des sionistes?), Washington, Londres et Paris s’attachent comme un noyé à un moyen de faussaire: l’usage présumé de chlore (on les cherche encore ces fameuses armes chimiques!)

La confrontation approche.

Dans le Nord-Est de la Syrie, les Etats-Unis d’Amérique ont acheminé via plus de 2000 vols d’avions cargo des centaines de milliers de tonnes d’armes et d’équipements à une véritable armée totalisant 100 000 combattants dont plus de 60 000 de recrues locales.

Au Sud, Israël scrute attentivement et sans relâche l’étrange complexité du système de défense antiaérienne entourant la capitale Damas. Une architecture jamais vue jusqu’ici nulle part au monde. On cherche les failles. La Syrie ne doit pas gagner la guerre.

Ce qui semble certain est que les syriens, les russes, les iraniens, leurs alliés irakiens et libanais sont déterminés à se battre jusqu’au bout au Levant.

L’assaut préconisé « maintenant » par le clan ayant voulu propulser Hillary Clinton à la présidence des Etats-Unis risque de très mal se passer.