De la suspension momentanée… 

Strategika 51 sera indisponible jusqu’au prochain billet.

Un article publié durant le mois de février 2018 a déclenché une série d’événements fort inhabituels, extraordinaires et d’une violence croissante ayant un impact direct et assez lourd sur la sécurité physique et le semblant de vie privée de l’auteur de ce blog.

J’en suis sincèrement désolé.

En attendant des jours meilleurs, un grand remerciement à tous !