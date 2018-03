Zapping hors dimension

Sur Fox News, il est question d’usage prétendu d’armes chimiques par la Corée du Nord. Contre qui ? Ses propres ressortissants. Où et quand ? Une sorte de Goulag pour indésirables du régime sans autre précision.

Kim Jong-Un va être furax ! Lui qui a fourni tant d’efforts pour que son pays achève l’acquisition d’une force de frappe nucléaire, voila que Fox News le relègue à six crans en dessous sans raison aucune.

Je vous avoue que j’ai sursauté en voyant l’information hypée au maximum au rythme infernal habituel des chaînes américaines qui ne laisse aucun répit pour un quelconque recul ou réflexion.

Tentative d’utiliser l’eau de Javel syrienne en l’adaptant au contexte nord-coréen. Ça paraissait surréaliste et amusant mais fort invraisemblable.

Aucun recoupement ailleurs et par dessus tout les grosses turbines de la propagande universelle n’en ont soufflé le moindre mot. C’est du Fox News en version bêta. Propagande lourde, bête et méchante.

Zappant directement je tombe sur le journal flash d’une chaîne officielle d’information en continu syrienne : images fort saisissantes de soldats en treillis sous le feu nourri de balles traçantes ou incendiaires rebelles tenter devant les caméras de sauver deux gamins dont les parents venaient d’être littéralement pulvérisés par les traits rageurs et enflammés en tentant de fuir une localité de la Ghouta orientale et rejoindre le secteur loyaliste.

Scènes terribles et brutes non encore mises en ligne et qui vous font regretter d’être venu sur terre.

Liberté. Cette notion n’a jamais existé sur terre !

Un père et une mère tentant de traverser un couloir humanitaire pour rejoindre le camp d’en face se font déchiqueter par des tirs de 12.7 mm. Deux des gamins ont pu joindre des soldats syriens sous un feu nourri. Les militaires syriens n’ont pas été épargnés non plus puis qu’au moment où des officiers ont pu se jeter sur les deux gamins hagards, on voyait presque les gros obus de 30 mm qui passaient à quelques centimètres au dessus de leurs têtes…

Pas la peine d’écouter le commentaire « officiel » et orienté : j’ai encore zappé, estomaqué et presque perdu. Je débarque chez les iraniens.

L’optimisme et le volontarisme caractérisent le fond art en de l’âme persane. Outre une émission assez longue sur les nouvelles productions militaires de la République Islamique (aux côtés du F-14 Tomcat…Téhéran est encore le seul pays au monde à utiliser le Tomcat). Vint le moment où un analyste assez brillant tourne en bourrique Le Drian et sa ridicule initiative sur le désarmement balistique de Téhéran inspirée par le MTCR (Missile Technology Control Regime) et que des esprits sclérosés du Quai d’Orsay (loin d’être les seuls car de nombreux diplomates à travers le monde croient encore à ces idioties) lui ont soufflé. Non mais franchement, quelle idée d’aller demander à un pays qui a en réserve des dizaines de milliers de missiles de désarmer alors qu’il est en pleine guerre ?

La thématique du désarmement est l’outil le plus hypocrite et le plus perfide que les hommes de mauvaise foi n’ont jamais inventé jusque là pour faire la guerre. Le Drian peut aller se faire enterrer dans La Bure à 500 m sous terre.

Je continue ma tournée : CNN et Rossya en simultané, les très riches et laborieuses chaînes chinoises (qui ont le mérite de vous calmer et même endormir) où puis la cacophonie des chaînes Arabes où les clivages se multiplient même en matière d’érotisme pour enfin atterrir chez Kim Jong-Un.

Décor de fleurs et soleil levant au dessus d’une colline de conte de fées des années 50 et une dame iconique de plus de 70 ans (elle parait avoir moins de 50) lisant un communiqué sur un air martial et enthousiaste.

Et il se trouvent encore des gens qui ne croient pas que nous sommes en pleine guerre mondiale pour la simple raison qu’ils passent leurs soirées à suivre des matchs de football truqués et boivent un pot !