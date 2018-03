Damas déterminé à en finir avec la Ghouta orientale pour faire face à l’invasion de forces étrangères 

Le sort de la Ghouta orientale semble scellé.

Outre la percée réalisée par l’Armée syrienne à l’est et au Sud-est, les redoutables renseignements de l’Armée de l’air syrienne ont réussi à noyauter des groupes armés à Douma, la localité la plus mal famée de la Ghouta et fief historique de la pègre syrienne.

Les combats au sol sont acharnés et pour l’instant les chars syriens semblent avoir adopté une nouvelle tactique pour échapper au missiles antichar Tow des rebelles.

Le président Assad est déterminé à en finir avec le cauchemar que constituait cette poche rebelle près de la capitale pour passer à des choses « sérieuses » : faire face à l’invasion des forces tué ci-américaines au Nord et se tenir prêt à croiser le fer avec Israël au Liban.