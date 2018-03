Un échange de coups de feu près de la Maison Blanche maquillé en suicide isolé

Officiellement, un homme de type caucasien s’est tiré une balle dans la tête après avoir tiré plusieurs balles vers une direction inconnue le long de la barrière nord de la Maison Blanche à Washington DC.

Aucun de ces coups de feu n’aurait visé la Maison Blanche selon un communiqué du Secret Service.

S’agit-il d’un suicide, d’une forme de protestation, d’une énième fusillade ou d’un homicide? Peu de détails sont livrés au public. Mis à part que l’homme aurait été formellement identifié.

Cette fois-ci la législation US en matière d’armes à feu n’est pas en cause. L’arme utilisée dont le type et le modèle n’ont pas été divulgués est totalement interdite à la vente et n’est utilisé que par un nombre restreint d’organismes spécialisés dans la sécurité.

L’homme qui se serait infligé une blessure à la tête avec une arme à feu n’est donc pas un badaud normal.

Le nombre de coups de feu échangés entre cet homme et le vide n’a pas été divulgué non plus. Il s’agissait d’un échange de coup de feu avec des armes à munitions subsoniques, idéales pour l’usage du silencieux. C’était une fusillade.

Une fusillade ayant opposé cet homme dont on connaît rien avec un ou plusieurs tireurs appartenant à une corporation particulière et dont l’un des talents supposés est une relative invisibilité.

Il est possible que l’homme se soit suicidé comme il est plus probable qu’il ait été abattu. Le suicide est plus commode pour les relations publiques.

On en saura jamais davantage. Contrairement aux incidents impliquant des tireurs isolés ou fous très médiatisés, les informations relatives à cet incident sont déjà passées à la trappe.

En réalité, il s’agit d’un autre épisode de la guerre de l’ombre qui fait rage entre les différents acteurs de la communauté du renseignement US.