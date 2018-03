Syrie :  la menace nucléaire se précise

Le silence total observé par Israël depuis les raids aériens du 10 février 2018 n’est pas de bon augure et pour cause, des lobbyistes pro-israéliens au sein de ce que l’on appelle l’État profond US ont convaincu Washington d’utiliser l’arme nucléaire contre la Syrie.

L’option nucléaire contre la Syrie est la réponse de l’empire à l’échec de sa stratégie au Moyen-Orient.

En réalité, l’État profond US n’est plus rationnel depuis l’émergence de la Russie et de la Chine sur la scène mondiale durant ces dix dernières années.

Consciente de cette menace, la Russie a laissé entendre aujourd’hui par la voix de son président Vladimir Poutine qu’une attaque nucléaire ou balistique contre elle ou ses alliés sera considérée comme une agression nucléaire et la Russie y répondra avec ses moyens nucléaires.

La Syrie est protégée par le parapluie nucléaire russe.

La partie nord-est de la Syrie continue d’être occupée par des forces US disséminées sur une vingtaine de bases après l’échec de l’outil Daech à achever un changement de régime en Syrie et des renforts continuels sont signalés quotidiennement depuis un mois.