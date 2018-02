De la véritable théorie du complot ou l’ultime conspiration

Le choix de procéder au déménagement de l’Ambassade des États-Unis d’Amérique de Tel-Aviv à Jérusalem coïncide avec le soixante-dixième anniversaire de la création de l’État d’Israël en Palestine. Ce choix réfléchi et délibéré trahit un agenda à peine caché et persistant renforçant l’ensemble des théories dites conspirationnistes relatives au mouvement Sioniste mondial et sa consécration dans la création d’une entité étatique au Levant après la fin de la seconde guerre mondiale.

La vérité est une; le mensonge multiple.

Au delà des raisons politiques immédiates ayant forcé l’Administration Trump à opter pour une telle décision, historique s’il en est, on est en face d’une continuité idéologique, d’une idée persistante patiemment construite autour d’un mythe mais dont l’objectif demeure l’hégémonie d’un groupe humain très restreint sur l’ensemble de l’humanité.

L’accusation de promouvoir la notion d’une race supérieure ayant été frauduleusement accolée au régime National-socialiste Allemand entre 1933 et 1945 n’est qu’une projection de très mauvais aloi de l’égo collectif hypertrophié de ce même groupe ayant réussi à créer l’État d’Israël en exploitant habilement une réaction de l’appareil de communication Allemand de l’époque à cette présomption.

Certes, la création d’Israël a permis à l’Europe de jouir d’une paix durable de plus d’un demi-siècle, bien que déchirée par le conflit Yougoslave puis Ukrainien. toutefois aucun conflit majeur tel que ce continent en avait l’habitude depuis des siècles et surtout pas les deux accès de folie furieuse que furent la Première guerre mondiale de 1914-1918, puis, deux décennies plus tard, la Seconde guerre mondiale (1939-1945).

Délire conspirationniste. Une invention de ceux qui veulent nous imposer leur propre complot et c’est cela l’ultime conspiration. Le Printemps Arabe et avant lui le plan Kissinger avaient pour objectif de garantir la survie d’Israël au delà des années 2010 puis jusqu’en 2048, année du centenaire de cet État artificiel en modifiant et altérant la réalité géostratégique et géopolitique de l’ensemble de la région rapprochée et lointaine, punir une Europe coupable d’un antisémitisme ancestral et achever la suprématie universelle du capital spéculateur en se débarrassant des ambitions de puissance des Slaves de la Volga et des Chinois sans âme. Ne régnera alors qu’une seule religion universelle qui est celle de l’argent fiduciaire, réel, virtuel, matériel, immatériel, peu importe la forme s’il maintient un nouvel ordre social composée d’une majorité de consommateurs esclaves et heureux de l’être dans un monde totalitaire ultralibéral.

Qui avait conduit la charge contre Socrate et pour quelles raisons réelles avait-on condamné à mort cet homme de bien?

Les juifs ont été et sont les principales victimes du Sionisme, laquelle est au Judaïsme ce que l’Islamisme violent et radical est à l’Islam. Il est d’ailleurs remarquable que la majorité absolue des fondateurs du Sionisme étaient des agnostiques et des individus n’ayant aucun lien avec le Judaïsme. Ils étaient contaminés du virus mortel du Nationalisme et pour les besoins de leur cause sacrée, ils n’ont hésité devant aucun expédient ni scrupule; ils n’ont pas hésité à massacrer des juifs innocents, à tuer quiconque s’opposait d’une manière ou d’une autre à leur projet. Un projet qu’ils ont réalisé mais dont l’existence même au cœur d’une région située à la croisée des trois continents de l’ancien monde nourrit une instabilité de plus en plus dangereuse. On ne se rappelle plus pourquoi l’Empereur Titus avait envoyé ses légions raser Jérusalem au premier siècle après Jésus-Christ mais on sait que près de 2000 ans plus tard, cette même région abrite des armes de destruction massive et toujours en butte aux conflits.

Babylone a été détruite sur la base de trois mensonges: 1. Sur la base d’anciennes prophéties selon lesquelles un nouvel Nabuchodonosor II (le terme sémite Nasser signifiant le victorieux ou Victor existe depuis longtemps) ne surgisse de Mésopotamie; 2. Que l’Irak moderne de Saddam Hussein cherchait à acquérir des armes de destruction massive et que du moment où il fut coupable de l’injure suprême d’avoir envoyé 39 missiles balistiques sur Israël, il fallait le détruire; 3. Les écritures sacrées se sont toujours réjouis de la destruction de Babylone.

Après Babylone, le chemin d’Armageddon passe par le fameux chemin de Damas. Un chemin de revenants et de spectres où les Mongols se sont arrêtés un jour. Le littoral syro-palestinien et libanais est connu depuis les textes relatant l’épopée de Gillgamesh comme étant la terre des conflits éternels ou interminables. La guerre civile libanaise a perduré de 1975 jusqu’en 1990; le conflit israélo-palestinien perdure depuis les années 20 et la guerre en Syrie dure depuis 2011. Ce chemin de Damas, il n’a jamais été aisé. Ni aux temps obscurs et fort éloignés de Gilgamesh, ni du temps des États Croisés d’Orient, ni aujourd’hui.

Ésotérisme? Moins que les amulettes et autres signes magiques portés ou peints sur les chars et les avions de combat israéliens.

Le monde tel que le connaissons n’existe pas. Celui qui nous est imposé par la contrainte indirecte l’est.