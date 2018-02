L’Irak refuse une demande US portant sur 20 bases militaires

Le gouvernement irakien a rejeté une demande US d’installer 20 autres bases militaires permanentes en Irak en la jugeant comme totalement inacceptable.

Baghdad a également exigé de Washington de réduire les effectifs militaires US en Irak ou de se préparer à une confrontation armée avec les forces de la résistance.

La boucle est bouclée!

Washington a besoin de plus de bases militaires en Irak pour la poursuite de l’endiguement iranien et l’effort de guerre en Syrie où la situation est très défavorable à ses intérêts. La focalisation sur l’Irak, un pays envahi et occupé par les forces US de 2003 jusqu’en 2011, illustre la détérioration des relations entre les États-Unis et la Turquie.

Les irakiens accusent publiquement les États-Unis de créer des groupes terroristes là où ils installent des bases militaires.