Téhéran vise à évincer les forces US du nord-est de la Syrie. 

Au moment où les pays soutenant le terrorisme en Syrie se lamentent sur le sort des groupes armés radicaux retranchés dans la Ghouta orientale, une autre guerre passée sous un silence de cimetière se déroule au Nord-est de la Syrie.

Les milices iraniennes et irakiennes alliées tentent d’étrangler les zones où ont été déployées des forces americaines au nord de Raqqa, au sud d’Al-Hasaka mais également la FOB d’Al-Tanf et des portions de la province de Deir Essor.

Six généraux des Gardes Révolutionnaire de la République Islamique d’Iran mènent cette délicate opération en Irak et en Syrie avec pour mission de mettre fin à toute présence militaire US en Syrie.

Téhéran estime qu’il dispose d’une grande experience en la matière, patiemment acquise en Irak.

Pour Damas, Moscou et Téhéran, la présence militaire US au Nord-Est de la Syrie est non seulement une violation flagrante du Droit internationale mais une occupation illégale d’une partie du territoire d’un État souverain membre de l’Organisation des Nations Unies.