Des Gazelles vs Léopards 

Des hélicoptères Gazelle de fabrication française armés de missiles antichar font partie du matériel acheminé par l’Armée syrienne vers l’extrême Nord du pays en vue d’un déploiement près d’Afrin.

Ces hélicoptères seront face à face aux chars Leopard 2 de fabrication Allemande de l’Armée turque.

En cas de confrontation entre les syriens et les turcs, on pourrait assister à un match inédit entre du matériel de guerre Francais et Allemand en terre syrienne.