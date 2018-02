Syrie :  l’assaut sur la Ghouta et le coup fourré des ukrainiens à l’est 

Poliorcétique appliquée en 2018

Comment prendre d’assaut et investir une cité anarchique où vivent 400 000 personnes ?

Comment réussir à limiter ses propres pertes et les pertes civiles dans cet immense bidonville, véritable labyrinthe fait d’une infinité d’enchevêtrements dédaliques en béton gris et triste ?

C’est la terrible mission que s’est assigné Damas en décidant de mener une offensive terrestre sur la Ghouta orientale, la dernière poche terroriste ou rebelle près de la capitale, après un siège interminable de plus de trois ans.

Aucune unité blindée ne pourrait survivre dans une telle nasse urbaine.

L’Armée syrienne aura beaucoup à faire face aux trois grandes organisations rebelles se partageant ce fief particulièrement dangereux d’où partent des obus de mortier et des roquettes pour atterrir en plein centre de Damas.

Les MLRS et les avions d’attaque au sol de l’Armée syrienne ont déjà déversé plus de 400 roquettes, bombes et missiles sur les défenses rebelles en préparation à l’assaut. Les villes du Levant sont réputés depuis l’antiquité pour leur capacité à résister au sièges.

Le coup fourré des ukrainiens

Damas a pris la décision stratégique de repousser toute agression ou tentative d’occupation étrangère visant son territoire par les États-Unis, Israël ou la Turquie.

C’est pour libérer des forces chargées de surveiller les poches rebelles près de Damas et les envoyer renforcer les lignes de front face à la Turquie au nord et Israël au sud que Damas a décidé d’en finir une fois pour toutes de la Ghouta orientale.

Des troupes syriennes se sont déployées à Afrin face à l’Armée turque dans un ordre de bataille assez remarquable pour une Armée ereintée par sept années de guerre. Les turcs ont évité tout contact. Pour l’instant.

A l’est, une milice privée sous-traitant pour Damas et composée d’ex-militaires russes et ukrainiens ainsi que des syriens et des irakiens a subi un très violent bombardement US. Des médias évoquent des centaines de combattants russes tués par les bombes et les missiles US mais nous n’avons pu confirmer ces chiffres. Ce qui semble certain est que les 88 victimes russes identifiées ne sont peut être pas les seules à avoir été récupérées sur site. Des ukrainiens et des serbes figurent sur la liste des victimes.

Il s’avère également que deux ex-généraux ukrainiens travaillant avec la milice privée et un officier supérieur syrien ont informé les Américains de la mission du convoi syrien et leur ont fourni les coordonnées de leur positions en temps réel.

Pour Moscou il s’agit bel et bien d’un coup fourré des ukrainiens et des représailles ne vont plus tarder.