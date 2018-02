Des impacts d’obus 30 mm du Gryasev-Shipunov GSh-30-1 du Mig-29 sur des avions israéliens touchés lors du raid du 10/02/2018 

L’info du jour est explosive : trois appareils de combat israéliens ayant participé à des raids sur des positions militaires syriennes le 10 février 2018 ont été touchés par des tirs de canon automatique lors d’un combat Air-Air avec des Mig-29 SMT syriens.

Les enquêteurs militaires israéliens ont découvert en effet qu’un des F-15 endommagés lors du raid avait essuyé des tirs d’obus de canon Gryasev-Shipunov GSh-30-1 équipant spécifiquement le Mig-29.

Les point d’impact des fragments de ces obus se trouvaient tous à l’arrière du F-15 israélien endommagé et bien qu’aucun obus ne s’est logé dans les compartiments de propulsion, les pilotes ont du s’ejecter très peu de temps avant l’atterrissage prévu sur une base située dans le nord d’Israël.

Cela suppose à priori que le ou les Mig-29 SMT syriens ont non seulement tenté d’intercepter les appareils intrus mais les ont pourchassé de si près qu’il fut possible de les toucher au canon.

Des fragments d’obus similaires ont été retrouvés sur les fuselages de deux autres F-16I passablement endommagés.

La défense anti-aérienne à tiré cinq salves de missiles Sol-Air de type S-200, Sa-6 et actionné le feu de systèmes Pantsir S-1 pour faire face aux missiles de croisière et aux chasseurs-bombardiers israéliens mais il semble désormais très hautement probable que des intercepteurs Mig-29SMT syriens aient participé à une opération d’interdiction aérienne (Air Denial) et de poursuite.

Des Mig-29 SMT syriens ont certainement pourchassé de très près les F-15 et les F-16 israéliens jusqu’au dessus des hauteurs du Golan. Les appareils israéliens avaient pourtant procédé à une manoeuvre d’évasion à tres grande vitesse.

Les informations confirmés au mois de janvier faisant état de la mobilisation de l’aviation syrienne de première ligne pour faire face à toute nouvelle agression israélienne se sont avérées exactes.

C’est la première fois qu’un Mig-29 SMT touche au canon un F-15 dans un combat Air-Air.