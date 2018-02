Dénigrer Clinton serait une preuve de collusion avec le Kremlin ou le ridicule à son paroxysme…

Dénigrer la dénommée Hillary Rodham Clinton, la femme la plus corrompue de la planète, sur les réseaux sociaux ou sur le net est assimilée par une certaine justice américaine de « complot », « guerre de l’information contre le système politique US » et atteinte à la sécurité nationale US.

Quelle blague !

Le Département de la justice et le FBI soutiennent ouvertement le clan Clinton et leur parrains.

On a tous critiqué Hillary Clinton en raison de son comportement odieux et sans vergogne. Doit-on pour autant être taxé de trolls russes à la solde du Kremlin ?

Le ridicule est poussé à son paroxysme.

Une Clinton débarquant sur le plateau TV d’un grand groupe saoudien (MBC) inondant le monde Arabe de films et de musique US à longueur de journée au lendemain du putsch en Tunisie pour vanter le nouveau Moyen-Orient élargi ne mérite aucun respect même sur un plan personnel. Une Clinton ricanant comme une hyène hystérique au moment de l’annonce de l’assassinat de Gaddafi ne mérite qu’une chose : la camisole de force dans un asile psychiatrique.

Le parti Démocrate US devrait être dissous. Ce ne sera pas une perte pour ce bas-monde.

Mieux vaut en rire…