Chlore par ci, Chlore par là…Chlore nulle part !  

Encouragés par les récupérations politiques du prétexte chimique, les différents groupes armés présents en Syrie ne s’en offusquent plus.

Ils usent et abusent tellement de cet argument qu’a la fin on commence à suspecter une addiction chimique.

Après les rebelles accusant à différentes reprises le gouvernement syrien d’utiliser du chlore gazeux et du gaz moutarde, voilà que les combattants des unités de protection du peuple kurde (YPG) accusent l’Armée Turque d’utiliser des gaz de combat à Afrin.

Moralité : on obtient pas du chlore gazeux en urinant sur de l’eau de Javel.

C’est ceux qui s’en plaignent le plus qui utilisent ces substances industrielles mal dosées. Vous m’avez compris.

On voit mal un État faire usage d’un gaz halogène à l’efficacité nulle sur le plan tactique. A moins que certains rebelles en mal de Houris ne craignent l’emploi de bidons volant non identifiés de Bromine ou carrément du Bromure, terrassant une fois pour toutes leurs angoisses liées au dysfonctionnement érectile résultant de la mauvaise bouffe OGM que leur ont fourgué leur sponsors à coups d’Hercules et de Transall.