La récré est terminée :  L’Armée syrienne se déploie à Afrin, avance vers Al-Tanf et renforce ses positions au Golan

La récré est terminée !

Malgré le peu de moyens et les pertes subies au cours de sept années de guerre, l’Armée syrienne se déploie à Afrin, dans l’extrême nord de la Syrie où les forces armées turques soutenant des rebelles se battent contre les YPG kurdes.

A l’Est, des unités motorisées et des blindés accompagnés d’unités d’une défense aérienne mobile se dirigent vers les zones dites de désescalade où opèrent en toute impunité les forces US et leurs protégés.

Au Sud, des unités d’élite de la Garde Républicaine et de la IIIe Division blindée syriennes se positionnent sur le plateau du Golan face à Israël.

A Damas, outre la poursuite acharnée de la lutte contre le terrorisme (raids aériens non stop sur Idlib) on semble déterminés à ne plus jamais tolérer la moindre atteinte à l’intégrité territoriale.

Depuis le 10 février 2018, le gouvernement syrien a mobilisé 86 000 citoyens-soldats. C’est la levée de troupes la plus importante depuis 2012.