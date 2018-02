Ankara et Washington partagent le même objectif en Syrie selon Tillerson…On le savait déjà, merci de nous le rappeler

Comme nous l’avons annoncé à plusieurs reprises ici alors que la plupart des observateurs internationaux se perdaient en arguties ou tentaient de jouer sur une diversion, les États-Unis et la Turquie partagent le même objectif [FINAL] en Syrie.

Cet objectif demeure inchangé : abattre le régime syrien et le remplacer par un chaos sans fin.

Les deux pays alliés se sont opposés sur les méthodes à employer, pas sur la finalité à atteindre.

Washington à utilisé la carte kurde pour signifier à son bouillant allié que les États-Unis disposent d’une sérieuse capacité de nuisance susceptible de faire éclater l’unité territoriale de la Turquie telle qu’elle existe depuis 1923 au cas où les ambitions néo-ottomanes d’Erdogan dépassent un certain cadre convenu.

Le contentieux entre Ankara et Washington semblait porter sur la ville de Minbej, un verrou stratégique où se trouvent des forces US et que les turcs voudraient investir afin de tuer dans l’oeuf toute possibilité de création d’une entité étatique ou semi-étatique kurde.

La prise de Minbej par les turcs assurera la discontinuité territoriale et spatiale d’une éventuelle entité kurde et son isolement du Kurdistan irakien, sans lequel, aucun soutien logistique viable ne peut être possible.

De leur côté, les Américains ont besoin de se positionner à Minbej car cela leur assure le continuum stratégique avec le Kurdistan irakien qui demeure leur principale base arrière (en réalité une série de Forward Operation Bases ou bases d’opération avancées).

Pour Ankara, la présence US à Minbej est une menace potentielle à terme puisque elle pose les jalons à une sorte de continuité territoriale kurde adjacente au flanc méridional « mou » de la Turquie moderne et de ce fait, une menace existentielle à cette dernière.

La Turquie insiste au plus point sur Minbej au point de conditionner toute coopération avec Washington en Syrie sur la nécessité de faire impérativement évacuer les YPG (unités de protection du peuple kurde) de cette ville. « Il faut qu’ils [les YPG] sortent de Minbej ! » est devenu l’unique leitmotiv turc face aux américains.

Washington a grandement besoin de la Turquie, un allié pivot incontournable mais à voulu le punir, l’humilier ou lui faire peur en agitant la carte kurde régionale après qu’Ankara a tenté de faire cavalier seul et de se tourner vers la Russie.

Les Turcs peuvent humilier les Européens sans aucune conséquence. Par contre le faire avec Washington comporte des conséquences assez fâcheuses comme on vient de le voir à Afrin (province d’Alep) où l’Armée Turque, réputée pour ses méthodes fort expéditives et violentes, a pataugé près d’un mois sans pour autant accomplir de gain tactique notable.