Salah Abdeslam, le principal suspect accusé d’avoir un lien avec les attaques terroristes de Paris du 13 novembre 2017 a choisi la stratégie du silence car il sait que d’une part il n’a quasiment rien à dire qui puisse être en conformité avec la narration normative des événements mais que d’autre part, le peu qu’il peut divulguer, si jamais il a su quoi que ce soit dans l’imbroglio dans lequel il s’est retrouvé, est susceptible de le mener directement à la case « suicide en détention ».

En bref, Salah Abdeslam ne parlera pas. Et c’est la seule option logique dans son cas.

Un ancien second couteau de la petite délinquance approché par un caïd local du milieu issu du même environnement (ascendance marocaine) travaillant comme officier traitant pour une branche du nouveau Gladio, n’a quasiment aucune utilité maintenant. D’autant plus qu’il ne doit pas savoir grand chose mise à part la rage qu’il nourrit envers certaines fréquentations qui l’ont « utilisé » et « floué » ou encore contre les services spéciaux hypocrites de son pays dans une affaire dépassant de très loin le simple cadre de l’État-nation.