Les forces US opèrent en Syrie a partir de cinq bases secrètes en Irak

C’est à partir de cinq bases secrètes situées dans le Kurdistan irakien et dans la province irakienne d’Al-Anbar, fief du fameux Surge de 2007 que les forces US opèrent dans l’extrême nord et l’est de la Syrie.

L’Irak est le pivot de toutes les operations clandestines ou publiques US en Syrie.

Le Kurdistan irakien a offert des bases aux forces US ainsi qu’une base d’écoute au Mossad israélien.

Le Gouvernement irakien est tenu par une série d’Accords avec Washington sur l’établissement de bases ou de facilités militaires sur son territoire.