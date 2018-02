La fusillade de la NSA et le massacre dans une école en Floride liés

Le massacre commis dans une école de l’État de Floride pourrait être une opération de diversion afin de passer en second plan une autre fusillade-en fait une attaque, devant le complexe abritant la NSA et le Commandement militaire de Cyberguerre selon des Chefs d’antenne de la CIA en poste en Europe et en Asie.

L’attaque de la NSA aurait fait selon les mêmes sources plus de victimes que ce qui a été annoncé publiquement.

En Floride, un tireur isolé (active shooter) a ouvert le feu dans une école causant la mort de 17 personnes et ce, malgré les mesures préventives mises en place par l’ensemble des écoles aux États-Unis.