La Syrie réitère sa détermination à abattre tout aéronef hostile au dessus de son territoire

Le Haut Commandement syrien a réitéré aujourd’hui sa détermination à abattre tout aéronef hostile intrus au dessus des territoires contrôlés par le gouvernement central quelle que soit sa nationalité en précisant que les menaces de frappe proférées par certains pays de la région et d’Europe occidentale relèvent du fantasme et visent avant tout à rassurer Tel-Aviv.

Damas a également annoncé avoir repoussé des avions de reconnaissance israéliens au dessus du Golan sans plus de précision avant qu’un porte-parole militaire déclare que « la Syrie connaît parfaitement qui sont les pays les plus hostiles aux gouvernement et au peuple syriens. »

Les militaires syriens et leurs alliés régionaux estiment que les menaces proférées par la France et le Royaume-Uni sont non seulement ridicules mais marquent la soumission totale de ces deux pays, naguère des empires coloniaux, à la volonté et aux frayeurs israéliennes. « Il n’y a rien à espérer du côté de ces deux pays » estime un général syrien en activité.

L’aviation US s’est montrée particulièrement agressive à Deir Ezzor en bombardant ouvertement les forces gouvernementales syriennes et des milices alliées causant de lourdes pertes parmi une milice irakienne et une organisation paramilitaire syrienne.

D’autres informations font état de pertes russes lors de cette agression aérienne US mais le Ministère russe de la Défense a démenti que des militaires russes aient été tués à Deir Ezzor.

Cependant, une dizaine de combattants volontaires russes, serbes et ukrainiens appartenant à une milice inconnue dont le nom est inspiré de la mer Baltique se trouvaient parmi les forces syriennes et aurait trouvé la mort quand des avions de combat US se sont mis à détruire les chars et les véhicules blindés du convoi syrien qui s’est rapproché du QG des forces spéciales US entraînant les terroristes de Daech, Al-Nusra et les combattants kurdes des Forces Démocratiques Syriennes dans le Nord-Est de la Syrie et près des confins syro-irakiens.