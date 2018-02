La leçon Nord-coréenne ou comment Pyongyang dame le pion à ses adversaire sans même se mouvoir…

Indubitablement, on à beau critiquer la Corée du Nord et ses dirigeants, les faits sont là et ils ne souffrent d’aucune incohérence : Pyongyang ne cesse de damer le pion haut la main à ses adversaires avec un mélange de style bien asiatique. Sans trop de bruit et une remarquable économie de mouvements et de moyens.

En gros, il semble que les dirigeants de ce petit pays asiatique reclus et isolé soient infiniment plus intelligents et plus subtils que leurs adversaires occidentaux.

C’est le style asiatique. Les voisins japonais arrivent à comprendre cet état d’esprit même s’ils s’opposent avec une virulence obsessionnelle (mais est-ce réel ou du Kabuki visant in fine la suppression du carcan US) au régime de Pyongyang.

Ce dernier continue de marquer des points sur tous les plans. Pour qu’un responsable nippon d’un parti conservateur en arrive à admirer un régime Marxiste, c’est que ce dernier dispose de sérieux atouts de séduction et d’influence. Inutile d’évoquer l’engouement subit des jeunes sud-coréens pour certaines figures du Nord et la prise de conscience que si la péninsule coréenne demeure divisée, c’est la faute aux politiques de Washington.

Les États-Unis et leurs alliés européens ont commis une grosse bévue en sous-estimant l’esprit et l’âme d’une nation asiatique qu’ils ne connaissent guère. Aujourd’hui, ce petit pays peuplé de « nains fameliques et malades » est une puissance nucléaire à part entière et sa politique est secrètement enviée par des dizaines de pays dont les dirigeants ne sont même plus libres de s’exprimer.

Poutine a rappelé que Kim Jong-Un a damé le pion à ses ennemis proches et lointains. Il semble désormais que ce pays vient de donner une leçon d’humilité à des gouvernements dont la politique est plus que jamais basée sur l’orgueil, la cupidité et l’hypocrisie.