Urgent :  les forces aériennes US bombardent les positions militaires syriennes 

C’est l’US Air Force et l’US Navy qui mènent l’offensive aérienne sur des positions de l’Armée syrienne au Golan et à Damas, suivies par des appareils de l’Armée de l’air israélienne.

Cette évolution coïncide avec la pénétration de forces spéciales US et de terroristes de Daech/AlQaïda à Alep une journée après que l’Armée syrienne a pu anéantir une poche terroriste située entre les gouvernorats d’Alep et Idlib.

Le président Assad s’est déplacé en personne à Alep pour superviser les opérations contre les forces US et leurs mercenaires terroristes avant de regagner Damas à bord d’un avion de combat.

La presse syrienne évoque depuis ce matin ce titre fort évocateur « L’Amérique nous attaque ! »

Lors d’une réunion d’urgence tenue il y a moins d’une heure, Assad déclaré la mobilisation de 83 000 étudiants et annoncé devant les principaux chefs militaires qu’il mourra « les armes à la main en défendant Damas contre l’ennemi du genre humain et la peste qui a déclenché deux guerres mondiales successives en moins d’un demi siècle et qui cherche à en provoquer d’autres ».