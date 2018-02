Guerre au Levant :  escalade militaire israélienne ou comment le renard à fini par se dévoiler en Syrie

En ciblant directement les positions de la 104ème brigade de l’Armée syrienne située au Nord de Damas ainsi que des unités militaires syriennes au Golan, à Dimas, à Kisawa et au T4, Israël vient pour la énième fois de prouver aux yeux du monde entier qu’il est non seulement le seul et unique protagoniste de la guerre au Levant et le principal ennemi de la Syrie mais l’instigateur des révolutions colorées dans le monde Arabe.

En dépit de sept années de conflit et de l’affaiblissement des capacités militaires syriennes, ces dernières ont pu intercepter la moitié des missiles de croisières israéliens et atteindre deux F-16 I Sufa dont l’un a été abattu au dessus d’Israël, entraînant une escalade toujours en cours.

Au moins un pilote israélien est donné pour mort.

Les israéliens tentent de faire croire à une menace iranienne alors qu’ils sont confrontés par une Armée syrienne qu’ils croyaient avoir terrassé par plus de sept ans de guerre par proxy.

La réunion du Haut Conseil Syrien de la Défense avait préconisé d’affronter l’ennemi israélien parce que ce dernier, excédé par ses échecs répétés en Syrie, notamment l’échec des hordes terroristes à sa solde à détruire la Syrie, est assez irrationnel et pusillanime pour passer directement à l’action.

On est loin de la propagande israélienne du profil bas et de la fausse neutralité. Tel-Aviv s’est engouffrée dans un piège mortel.