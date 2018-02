Un pion peut en cacher d’autres

Les forces aériennes des Etats-Unis qui ont ciblé, le 07 février 2018, les forces auxiliaires et les positions de l’Armée syrienne près de Deir Ezzor ont causé la mort de plus de 150 miliciens et militaires syriens.

Les forces syriennes s’étaient accrochées auparavant avec des miliciens des « Forces Démocratiques Syriennes » (rebelles formés par la CIA) et étaient parvenu à progresser sur une profondeur de plus de 12 kilomètres de la zone US. Une force syrienne s’est rapprochée du QG US quand l’aviation US est rentrée en action.

Les américains visent depuis les airs l’armée syrienne et les russes paralysent depuis cinq jour Idlib et la périphérie de Damas par d’incessants raids aériens. Chacune des deux puissances est engagée dans un immense jeu d’échecs où il n’est pas rare d’intervenir aux côté du pion menacé.

Les turcs pataugent encore à Afrin même si leur aviation aurait infligé de sérieux dégâts aux YPG. Plus de deux semaines après le début de l’opération « Rameau d’Olivier » et plus de mille morts côté kurde, l’armée turque semble tergiverser à dessein. L’objectif réel est hors de portée.

Washington a fini par comprendre ce que la présence d’un rival dans un théâtre d’opération. Imaginez un peu si l’ex-URSS avaient envoyé un contingent en Irak en pleine guerre du Golfe de 1991? L’idée fait sourire aujourd’hui mais il semble que les américains disposent d’une marge de manœuvre tellement limitée qu’ils s’appuient sur une armée fantomatique dont le sort sera vite réglée le jour où les forces spéciales US chargées de son encadrement plieront bagage.