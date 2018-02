Où il est encore question de Chlore…

Comme on l’avait annoncé ici, divers boites de com plus ou moins affiliés à des officines soutenant la rébellion en Syrie sont en train de produire des vidéos amateur sensées montrer des survivants d’une attaque chimique (chlorine) près de Damas survenue le 01 février 2018.

Selon des sources rebelles très douteuses, l’aviation syrienne n’a rien trouvé de mieux à faire que de larguer une roquette remplie de chlorine sur un petit secteur de la Ghouta orientale. L’affreux nuage vert citron aurait causé des blessures à une vingtaine de personnes dont des enfants si l’on croit l’hystérique de service qui officie en tant que représentante permanente des États-Unis aux Nations Unis.

C’est officiel : on nous prends définitivement pour des débiles finis !

Bientôt, un quidam qui aura la mauvaise idée de déverser de l’eau de javel sur son urine dans une vespacienne perdue en Syrie sera accusé de violer la Convention sur l’Interdiction des Armes Chimiques, un instrument juridique multilatéral dépassé et ne servant plus à rien au demeurant lorsqu’on sait que les États-Unis et Israël disposent à eux seuls de 89 % des stocks d’armes chimiques de la planète. Mais motus, sujet tabou.

La thématique chimique n’accroche plus. Va falloir innover. Des gens sont grassement payés pour inventer des mensonges et malgré cela ils échouent à le faire en s’accrochant mordicus au mythe des armes de destruction massive (AMD) …du pauvre qui n’en possède pas.

100 000 dollars USD pour une simple petite mise en scène avec quelques caméras de téléphones mobiles…C’est de l’escroquerie !

Lamentable !