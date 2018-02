Un nuage de chlore et tout s’éclaircit !  

Suivant l’impetus des forces armées turques et des unités rebelles regroupées à la hâte sous l’ancienne dénomination d’Armée Syrienne Libre (60 % des effectifs viennent d’Ennorsa et le reste de Daech) à l’extrême Nord de la Syrie, le Pentagone ressort l’argument-prétexte d’une éventuelle violation par Damas de la Convention sur l’Interdiction des Armes Chimiques (CIAC) pour mener des frappes visant les forces gouvernementales syriennes.

C’est un peu brouillon mais cela a l’avantage de prendre forme.

Les sites de propagande rebelles focalisent sur l’usage d’eau de Javel ou plutôt du Chlore à Douma, près de Damas.

Douma est une obsession, un leitmotiv constant du conflit syrien pour une raison très symbolique échappant à toute rationalité. Douma, où résidaient une bonne proportion des Juifs syriens avant la guerre, ces Juifs que Hafez Al-Assad avait envoyé en première ligne se battre au Golan face à des unités d’élite israéliennes dont l’avant-garde se composait essentiellement d’Arabes druzes. Ce fait historique résume à lui seul la complexité intrinsèque du Moyen-Orient.

Manœuvrant plus serré et usant d’une tactique de propagande assez éculée, le Secrétaire US à la Défense à évoqué l’usage d’armes chimique par l’Armée syrienne et par Daech-remarquez le rapprochement quasi-subliminal délibéré entre les deux protagonistes ennemis-selon une habitude toute Washingtonienne de mêler les pinceaux (rappelez vous Saddam et Al-Qaïda, l’Iran et Daech, etc.)

Mattis va un peu plus loin que le Javel et revoilà le gaz Sarin ! Tilt ! Le montage est laborieux, brouillant mais bien là. L’Observatoire Syrien des Droits de l’Homme, basé à Londres et spécialisé en Kebab plus que douteux nous concoctera certainement une petite histoire du grand méchant loup Vert assommant le petit chaperon rouge à coups d’obus au gaz Sarin ou au javel-chlorine…Qu’importe l’odeur, pourvu qu’il y ait l’ivresse !

Pour l’ivresse, la vidéo du cadavre mutilé d’une jeune kurde de 23 ans, tuée à Afrine parmi les 430 militants kurdes écrasés sous le rouleau compresseur turc les trois premiers jours de l’opération « Rameau d’Olivier » est en passe de servir à une autre opération de propagande (franchement on en a marre là) de la même trempe de cet enfant syrien surgi des décombres à Alep, ou encore de cette fausse infirmière fille d’ambassadeur pleurant dans un studio le prétendu assassinat odieux de bébés par des soldats d’une armée dissoute ou mieux, le déterrage de sépultures dans un cimetière à Timisoara. Les faibles d’esprit accrocheront au quart de tour et oublieront le reste.

Sait-on que les femmes kurdes arborant l’uniforme servent d’abord à consolider l’image d’une sympathique guérilla kurde pro-féministe mais que dans les faits et les faits sont implacables, un nombre non négligeable de ces femmes sert de bouclier humain sinon finissent par être égorgées par un proche… ? Non. Une similitude d’apparence ne signifie en aucun cas une concordance de fond. Le gogo moyen n’y verra que du feu. C’est un peu cela la guerre psychologique en ces temps de décadence. Les pleureuses professionnelles stipendiées ne vont nullement tarder…

Le FDS kurde soutenu par Washington veut dominer la scène kurde en Syrie septentrionale. C’est de bonne guerre !

Au delà de cet écran de fumée, Damas, Moscou et Téhéran attendent patiemment et non sans une certaine appréhension que l’adversaire s’assume, passe le Rubicon et dévoile totalement son plan de guerre.

Je vous laisse deviner l’emplacement de ce nouveau Rubicon…A vos cartes !