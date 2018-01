Le consentement est un viol en devenir ; la liberté est un esclavage permanent ! Le Novlangue existe !

Une certaine pensée tordue est en train d’essayer de nous vendre un concept assez intéressant selon lequel il existe une zone grise (Twilight) entre le consentement et le viol et que cette zone est forcément à géométrie variable dans le temps. En d’autres termes, une personne consentante il y a 15 ans, peut se lever d’un mauvais pied et décider que c’était un viol et déposer plainte si cela est suceptible d’entraîner des indemnités pecunières. Le viol étant un crime imprescriptible, la partie semble jouable. Bienvenue dans la cinquième dimension !

L’Irak fut envahi, détruit et occupé au nom de la démocratie et de la liberté. Ce fut une mise en pratique à grande échelle du politiquement correct. Occuper c’est libérer ! Le Novlangue famélique de la dystopie de George Orwell existe. Ironie du sort, il n’est point utilisé par un pouvoir totalitaire de type fasciste ou communiste mais par un libéralisme autoproclamé comme tel.

Revenons en à cette obscure notion de zone grise entre le consentement et le viol, digne d’un stérile débat de scolastique byzantine (traduire par masturbation mentale sans orgasme possible).

C’est ce que l’on appelle une chicane juridique.

On invente un concept bidon, on mobilise autour quelques individus, de préférence connus et le tour est joué. Si cela permet aux personnes ayant réussi ou gravi l’échelle sociale grâce à la bonne vieille promotion canapé d’avoir une bonne conscience et de mystifier leur mérite inexistant (quelques sulfureuses ministres de la 5e République française, deux Représentantes des USA au Nations Unies avec rang de ministre à titre d’exemple), rien de mieux dans le meilleur des mondes se serait exclamé en son temps le brave Leibniz ou le docteur Pangloss. Problème, cette pollution sémantique s’étend plus vite qu’une nappe de pétrole sur l’océan grâce aux gourous de l’ingénierie sociale et du nivellement par le bas du bas via les réseaux sociaux. Complotite ou pas, ce mouvement n’est ni neutre ni spontané et encore moins fortuit que ce que les faiseurs d’opinion tentent de nous faire croire. Ça sent la manipulation à 20 000 kilomètres à la ronde.

La distribution de titres universitaires n’obéit plus à une logique didactique ou rationnelle basée sur le mérite mais à une politique volontariste visant des objectifs opposés à l’esprit même de l’instruction et il est assez paradoxal de constater qu’à une époque où le nombre de diplômés n’a jamais été aussi important, la débilité, l’esprit conformiste et l’ignorance avancent à un rythme record. Les médias sociaux achèvent l’oeuvre (j’ai bien constaté non sans un certain effroi l’usage par un grand quotidien français du terme anglais « leader » au féminin pour qualifier une puissance d’Asie du Sud et cela donne « leadeuse »(sic)).

Le politiquement correct est une entrave à la liberté d’expression et de création. C’est un diktat sur le plan du langage et de la pensée orientée aux États-Unis ou carrément la pensée unique (Canada, France). Sur 100 films produits ces cinq dernières années dans la sphère dit du monde libre (je reprends ce terme désuet de la propagande des années 1948-1972), pas un seul ne déroge au politiquement correct et plus de la moitié de ces productions contient des éléments d’une propagande grossière que l’on peut qualifier de normative. Inutile d’évoquer les séries US financées par un obscur bureau du Pentagone. Cela relève d’un domaine dédié à la guerre psychologique.

En attendant une adaptation tv/ cinématographique ou en jeux vidéo du mouvement « Me too » (observez la mise en avant de l’égo), il y a tout lieu de penser qu’à ce rythme, l’effondrement continu du Logos aboutira à un abrutissement universel et à la soumission définitive des masses humaines réglées sur la logique du Marché mais également une recrudescence simultanée et proportionnelle de la violence marginale et institutionnelle. Un air de déjà vu : un mélange de Soleil Vert au centre et de Mad Max à la périphérie…

La subversion est en passe s’être un crime de la pensée. Ce que vous venez de lire n’existe officiellement pas. Pas plus que la cinquième dimension.