Des applications de Smartphone révèlent l’emplacement de bases militaires secrètes

L’usage de profils publics dans des applications de sport embarqués sur smartphone du genre Endomondo, Strava, Runtastic, Mapmyride, Nike+Run et des dizaines d’autres utilisant les données de géolocalisation révèlent depuis longtemps des activités assez bizarres, d’abord sur le littoral occidental de l’Antarctique, puis dans des endroits réputés parmi les plus déserts ou hostiles de la planète. Je n’y avais jamais prêté attention jusqu’à aujourd’hui.

Un chercheur sur Twitter vient en effet de révéler que le système de géolocalisation utilisé par l’application Strava révèle des emplacements secrets de bases militaires US disséminées dans la province occidentale irakienne d’Al-Anbar, à Tikrit, au nord de Mossoul, à Béji, dans le Kurdistan irakien, dans le sud de la Turquie, au nord-est de la Syrie et pas qu’à Minbej, en Jordanie, en Israël, en péninsule Arabique, au Sahel et dans des endroits où il n’a jamais été question du moindre déploiement militaire US.

Ironiquement, il n’y a pas que l’usage imprudent de certains paramètres de confidentialité d’applications de sport qui puisse révéler certaines choses. Les application de Dating en ligne, utilisés par le personnel des forces armées US dans les endroits les plus insolites peuvent s’avérer une véritable mine d’information. Entre 2011 et 2013, il n’était pas rare de croiser des femmes militaires US basées en Libye, en Afghanistan ou encore au…Nigéria et en Ouganda, cherchant désespérément une hypothétique rencontre.

Pour certains « experts », il suffit de rendre son profil en mode privé pour éviter de révéler son parcours quotidien ou hebdomadaire. Cela ne suffit certainement pas.

On possède tous des mouchards traqueurs dans la poche pour le moment, en attendant les puces implantés sur la fesse gauche…