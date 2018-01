Afghanistan :  les portes de l’enfer

L’interminable guerre d’Afghanistan est loin d’être gagnée. En moins d’une semaine, plus de 2000 personnes ont péri dans diverses opérations militaires menées tambour battant par des Talibans plus galvanisés que jamais mais également par d’autres groupes se réclamant de la franchise « État Islamique » (tous droits réservés à la CIA).

Les médias occidentaux et arabes ne rapportent pourtant que celles frappant la capitale Kaboul. Et encore, les cibles choisies par les assaillants à Kaboul, comme l’hôtel Intercontinental, le secteur diplomatique ou encore l’académie militaire du pays sont réputés ultra-sécurisées. Cela renseigne sur les capacités du gouvernement Afghan et ses protecteurs à contrôler ce pays enclavé. Si l’académie militaire située à quelques mètres des bunkers de la CIA à Kaboul n’échappe pas à une attaque en bonne et due forme, que dire alors des zones en milieu rural éloignées du gouvernement central ?

Toutes ces attaques ne sont pas revendiqués par les Talibans, une des guérillas les plus expérimentées de la planète, en guerre contre les forces armées des États-Unis et de l’OTAN depuis 2001 dans ce qui s’apparente à l’un des conflits les plus longs du 21e siècle.

L’émergence de Daech en Afghanistan soulève beaucoup de controverses en Afghanistan mais également au Pakistan voisin et bien au delà. Certains vont jusqu’à comparer l’apparition de l’EI sur le théâtre afghan avec l’émergence des Sahwa irakiennes en 2007-2008 dans le cadre de l’opération « Surge » et ce qui en a résulté comme « outils » tels que le groupe Al-Zarqaoui, un précurseur de Daech. Coincé en Afghanistan par des considerations strategique mais aussi par la crainte de perte de prestige consécutivement à une défaite, Washington ne peut qu’avoir recours à de tels procédés visant à éteindre le feu par un contre-feu.

Autre élément crucial, la fin du soutien pakistanais aux États-Unis suite à l’arrêt de l’aide US à ce pays doté d’une redoutable force militaire va ouvrir les portes de l’enfer pour les américains et leurs alliés en Afghanistan. Les premiers effets se font déjà cruellement sentir.

La nouvelle stratégie de Washington en Afghanistan est vouée à un échec ineluctable. Les Soviétiques furent plus rationnels et intelligents : Moscou avait fini par ordonner un retrait ordonné lorsque il était devenu évident qu’une victoire militaire et/ou politique dans ce pays est impossible. Washington préfère dépenser des trillions de dollars et rester. Mais pour combien de temps ? 20, 30, 50 , 100 ans ? A la fin ce sera toujours la même issue : une défaite. Les leçons de l’histoire afghane semblent être ignorées par les stratèges US. A force de se surestimer on finit par sombrer là ou l’on s’y attend le moins…

Ce pays n’a pas été qualifié de cimetière des empires pour rien.