Syrie un système de protection anti-missiles

Ce T-72 dispose du système de protection ‘Sarab’ où ‘Mirage’. Il semblerait que ce systeme de protection ait fait ses preuves contre les missiles anti chars lançés par les terroristes.

Developpé par les ingénieurs syriens à son apparition personne ne croyait en ses possibilités. Pourtant testé en combat, le système s’est montré capable de neutraliser des missiles anti chars, y compris les TOW. Le succés du ‘Mirage’ a encouragé les hauts responsables syriens à adapter cette protection sur les T-55, T-62, et autres T-72, BMP, et ZSU-23-4. Malheureusement la recente destruction d’un char T-62 M a quelque peu tempéré les espoirs qu’on portait sur ‘Sarab’. La guerre en Syrie est de fait un laboratoire de toutes les techniques modernes, et il y arrive par moment d’agréables surprises.

Ici un T-55 equipé de ce système de protection ‘fait maison’.