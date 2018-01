La fin de la fin de l’histoire

Les forces armées syriennes soutenues par leurs alliés ont finalement réussi à capturer la base aérienne d’Abu Dhohour dans la province septentrionale d’Idlib, 28 mois après la chute de cet aérodrome militaire stratégique entre les mains des forces de la rébellion. Ce site était l’un des principaux objectifs de l’offensive militaire syrienne visant cette province contiguë à la Turquie.

Simultanément à cette avancée syrienne, laquelle ne fut pas du tout aisée, puisque l’Armée syrienne fut attaquée à l’arrière par des unités ressuscitées de l’organisation terroriste Daech (État Islamique), la Turquie vient de lancer l’opération « Rameau d’Olivier » (faut pas trop en rire…) sur le canton d’Afrin (Nord d’Alep) avec le but affiché d’écraser les unités de l’YPG (Unités de Protection du Peuple Kurde) d’Afrin puis de Minbedj et Jarabulus avant de l’étendre jusqu’à la frontière irakienne tout en permettant aux groupes rebelles soutenus par Ankara de prendre le dessus dans un nouveau conflit opposant en apparence des groupes soutenus par les États-Unis à des groupes soutenus par Ankara. Mais Ankara semble avoir un autre agenda caché.

Damas avait menacé dans un premier temps d’abattre tout avion militaire turc violant l’espace aérien syrien avant de permettre à Ankara de mener cette opération. Les chefs militaires turcs se sont rendu à Moscou pour demander et obtenir une bénédiction russe et éviter ainsi de réels désagréments au dessus du ciel syrien. Cependant, où s’arrêtera l’offensive turque en Syrie du Nord contre la bête noire officielle de la Turquie moderne: la menace de création d’un État kurde indépendant?

Pour les syriens, le jeu est clair: une faction du pouvoir US et Erdogan ont monté de toutes pièces cette mascarade en vue de justifier une occupation d’une partie du territoire syrien par des forces étrangères, en faisant particulièrement référence au Nord-Est de la Syrie et une grande partie d’Idlib. Moscou observe avec une extrême minutie ce jeu tout en notant que tout est fait pour que la pression militaire du conflit en Syrie se déplace le plus au Nord loin des frontières avec Israël. C’est effectivement un contre-feu et une sorte de gage. Damas ne peut pas concentrer ses principales forces sur deux fronts.

De toute évidence, Washington n’agit plus en Syrie en tant qu’une seule entité. La seconde guerre civile US est désormais une réalité tangible même si dans l’état actuel des choses elle demeure confinée dans les coulisses d’un pouvoir qui n’arrive plus à se débarrasser de ce qui était supposé jouer le rôle d’une marionnette et dont les agissements et les déclarations embarrassent au plus haut point les vrais tenants du pouvoir états-unien. Jusqu’ici, Trump, un magnat new-yorkais sans scrupules de l’immobilier a réussi ce qu’aucun de ces prédécesseurs n’avait osé imaginer sans crainte d’être assassiné: il a non seulement entravé la machine infernale de l’État profond US mais l’a exposé de manière publique et ridicule aux yeux du monde entier. Ce dernier ne lui concède aucun coup-en fait tous les coups sont permis. Le blocage de l’État fédéral US en est une petite illustration.

Les relations internationales ne seront jamais érigées au rang d’une science et l’usage étrange du terme « révisionniste » par le Secrétaire US à la Défense vient de nous le rappeler de façon brutale. L’évocation de puissances révisionnistes (sic) remettant en cause le statu quo sacré de la fin de l’histoire est à pleurer de rire.

Il semble que la guerre en Syrie ait définitivement mis fin à la fin de l’histoire.