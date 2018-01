Exo-squelettes: les Chinois s’y mettent aussi

Suivant les États-Unis et la Russie, la Chine s’apprête à déployer ses premiers modèles d’exo-squelette opérationnel au sein de quelques unités restreintes et choisies relevant du Génie et de la Logistique.

Contrairement aux vidéos promotionnelles de ces modèles, les exo-squelettes ne sont pas encore prêts à être utilisés pour des missions de combat mais servent à assister et à aider les soldats à effectuer des tâches requérant une force physique et musculaire extrême.

Cependant, comme les Américains ou les Russes, les Chinois aspirent à transformer ce qui relève aujourd’hui de la science-fiction en réalité en visant la conception d’exo-squelettes de combat tels que figurant dans des jeux vidéo de la trempe de Call Of Duty: Advanced Warfare.