Un petit remake de l’Attaque des Martiens à Hawaï

Officiellement, l’alerte au missile balistique déclenchée à Hawaï ce samedi 13 janvier 2018, serait due à une erreur humaine. Cependant, cette explication fournie par le Gouverneur David Ige indique qu’une partie ou l’ensemble du système d’alerte et de prévention d’une attaque balistique sur le territoire US souffre de lacunes graves.

Ce samedi 13 janvier 2018, les résidents de Hawaï ont reçu à 8 heures du matin (horaire local) un SMS d’alerte qui fait froid dans le dos et dont voici le texte original: « Emergency Alert Ballistic missile threat inbound to Hawaii. Seek immediate shelter. This is not a drill. » (Alerte d’urgence, un missile balistique en route vers Hawaï. Cherchez immédiatement un refuge. Ceci n’est pas un exercice.)

La formule « Ceci n’est pas un exercice » peut à elle seule provoquer un mouvement de panique ou du moins certains troubles à l’ordre public, sans mentionner son impact sur la santé de certaines personnes. C’est en effet ce qui c’est passé dans les minutes ayant suivi la diffusion de l’alerte.

Qui peut menacer Hawaï?

La fausse alerte au missile balistique à Hawaï est loin d’être fortuite ou accidentelle selon certaines analyses. Elle vise avant tout à maintenir la menace d’une éventuelle attaque balistique nord-coréenne et entretenir la tension et la peur autour de cette thématique, un objectif prioritaire de l’appareil de propagande US.

En un sens, ce qui c’est passé ce samedi à Hawaï n’est pas sans similitude avec ce qui ce passait sur la côte Ouest des États-Unis entre 1942 et 1945 quand on voyait des menaces japonaises un peu partout (ballons chargés de gaz de combat ou de germes bactériologiques, submersibles suicidaires, menaces d’infiltration de saboteurs ou de raids aériens fictifs et mêmes des attaques aux algues!)

Le message sous-jacent de cette alerte SMS est que Hawaï demeure sous la menace d’une attaque balistique nord-coréenne.

Entre un employé pressant le mauvais bouton et la manipulation le pas est vite franchi. On n’est pas loin de l’esprit d’une attaque martienne diffusée par la radio dans les années 30.

La peur est un puissant levier que les gouvernements usent et abusent à des fins politiques.