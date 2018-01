Mettre fin à la question palestinienne pour préparer une guerre mondiale

La reconnaissance symbolique par le président US Donald Trump de Jérusalem comme capitale de l’État d’Israël n’est que la partie visible d’un plan visant à mettre fin à ce qui est communément appelée la cause ou le problème palestinien afin de permettre une alliance officielle entre la coalition arabe menée par Ryad et Tel-Aviv pour contrer l’Iran et ses alliés.

Ce plan prévoit l’agrandissement de l’enclave palestinienne de Gaza, en lui annexant des territoires adjacents du Sinaï égyptien au Sud et lui permettre une extension dans le désert du Neguev à l’Est, la création d’une nouvelle capitale palestinienne et la mise sous supervision jordanienne de 35% de la Cisjordanie (le reste sera occupé par les colonies israéliennes), l’octroi par l’Arabie Saoudite de 400 milliards de dollars USD à l’Autorité palestinienne et l’abandon de toute revendication sur Jérusalem ou le droit au retour des réfugiés palestiniens.

En créant un nouvel État palestinien capitaliste « très riche, pacifique et prospère » à cheval entre Gaza, le Néguev et le Sinaï, l’Arabie Saoudite compte résoudre définitivement la question palestinienne et éliminer toute source de contentieux ou de conflit avec Israël. Il sera dès lors plus facile de s’allier avec Tel-Aviv, voire intégrer officiellement Israël dans la coalition militaire arabe menée par Ryad pour faire face à l’Iran que les deux pays considèrent comme l’ennemi commun à abattre par tous les moyens possibles et imaginables.

La destruction de l’Iran ouvrira la voie à une guerre contre la Russie et la Chine.

Ce plan a cependant peu de chances de se concrétiser même si des pays comme l’Égypte ou la Jordanie y ont officieusement adhéré.