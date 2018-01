Syrie : les chinois participent à une frappe chirurgicale visant des mercenaires asiatiques à Idleb

L’opération ayant ciblé de manière particulièrement précise un centre de commandement et de contrôle (C2) de mercenaires « asiatiques » faisant partie des groupes armés combattants aux côtés de l’instance de libération du Levant (هيئة تحرير الشام/Al-Qaïda soutenu par l’Otan) à Idleb au Nord de la Syrie demeure totalement mystérieuse.

D’abord attribué à un raid syro-russe, puis à un raid de la coalition US puis à une voiture piégée, puis à un véhicule blindé piégé de plus de 20 tonnes, l’élimination de chefs opérationnels Ouighours, Ouzbeks, Tadjiks, Daghestanais et Kazakhs serait le résultat d’une très discrète coopération avec la Chine. Une unité spéciale chinoise aurait participé à cette opération aux côté des Spetnaz russes et de commandos de la marine syrienne basés à Lattaquié.

Plus d’une trentaine de chefs terroristes auraient été tué en pleine réunion secrète dans plusieures explosions successives.

Sur les réseaux sociaux terroristes, il est fait état d’un véhicule piégé sans indiquer clairement qui serait derrière cette décapitation spectaculaire des unités « Asiatiques ». Des informations circulant parmi les milieux terroristes indiquent que la branche syrienne d’Al-Qaïda se serait vengée des « Soldats du Caucase » et des « Chinois » leur reprochant d’avoir perdu pied et abandonné le terrain face à l’Armée syrienne. Ce qui serait peu vraisemblable, étant donné que sur le terrain, ce sont les combattants caucasiens et asiatiques qui font preuve d’une réelle détermination.

La distillation de telles informations à créé une césure entre les Asiatiques et les Levantins et on n’écarte plus des affrontements entre les anciens alliés au bénéfice des forces gouvernementales.

La province septentrionale d’Idlib fait face actuellement à une violente offensive gouvernementale soutenue par les forces aérospatiales russes tandis que les rebelles bénéficient encore d’un soutien logistique de l’OTAN via la Turquie d’Erdogan même si ce dernier fait semblant d’en être agacé en public en mettant tout sur le dos des États-Unis.

[https://youtu.be/zG2b5HmNWHY]