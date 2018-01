Espionnage technologique :  Spectre et Meltdown ne sont qu’une infime partie de l’iceberg…

Les pseudo failles dénommées Meltdown et Spectre affectant des composants matériels essentiels INTEL, AMD, ARM et d’autres constructeurs de microprocesseurs, mettant en péril plus de 1600 millions d’ordinateurs, de smartphones et de tablettes font partie d’un programme auxilliaire classifié faisant partie d’un programme plus vaste destiné à la collecte directe et permanente d’informations mis au point conjointement par les États-Unis et Israël avec l’aide de pays alliés comme la Corée du Sud et Taïwan.

Le plus surprenant est que c’est bien la première fois que des « outils backdoor » sont publiquement présentés comme des failles de sécurité majeures par leur propres concepteurs.

Ces « failles » concernent tous les produits Intel fabriqués depuis 1995.

Techniquement, la quasi-totalité des produits informatiques dispose d’un accès secret ou « dérobé » exploité majoritairement par des gouvernements.

Pourquoi a t-on décidé de dénoncer en ce moment précis qu’une infime partie du programme en la présentant comme une faille sécuritaire Hardware ?

Une diversion ; d’autres programmes plus performants sont opérationnels ; Une annonce préventive après la découverte de ce programme par d’autres parties, comme Kaspersky (spécialisé dans la sécurité logicielle et non matérielle) ; Une technique marketing sur fond de guerre commerciale visant en premier lieu les fabricants de processeurs (chute des actions Intel) ; Un écran de fumée…les patchs correctifs servent à d’autres fins que celles pour lesquels ils ont été annoncés. Réduction des performances garantie.

Dans tous les cas, ces pseudo failles ne sont qu’une infime partie du gigantesque iceberg de l’espionnage industriel qui fait rage depuis de nombreuses années. L’enjeu y est énorme.

Faire payer l’individu sa propre surveillance et non sans enthousiasme ! Il n’est pas formidable le progrès ?

Ceci étant, le prochain IPhone risque de faire un gros flop…