Corée du Nord: « Nous avons un bouton nucléaire » !

Kim Jong-Un est un gars sérieux et très appliqué. Vêtu d’un costume gris clair, il a averti les États-Unis d’Amérique lors de sa présentation des vœux du nouvel an que son pays a atteint son objectif de devenir une puissance nucléaire à part entière en évoquant nettement et clairement une puissance nucléaire d’État.

Pis, Kim a déclaré aussi qu’il disposait d’un « bouton nucléaire » sur son bureau et que les forces nucléaires pouvaient désormais atteindre l’ensemble du territoire US, y compris l’Hinterland continental américain. En parallèle, il a tenu un discours d’apaisement vis à vis de ses frères coréens du Sud et envisagé la possibilité d’une participation Nord-coréenne aux jeux olympiques d’hiver de Pyeongchang.

Kim Jong-Un est un féru de jeux olympiques d’hiver. Il pratique le ski et le snowboard et tient en haute estime l’esprit olympique.

Il a également le sens de la répartie: « Nous devons produire en masse des têtes nucléaires et accélérer leur déploiement ». D’après certaines indiscrétions, la couleur du costume de Kim serait un signe que son pays vient de dépasser la barre des 70 têtes nucléaires tous types confondus. Des experts chinois parlent de 75 ogives; plus sceptiques des experts à Séoul avancent une estimation de 30 à 40 têtes nucléaires en plus d’un nombre indéterminé de bombes à neutrons.

Kim Jong-Un est plus précis: » Nous devons toujours nous tenir prêts à mener des contre-attaques nucléaires immédiates contre les projets ennemis de guerre nucléaire », en soulignant la nature défensive du programme nucléaire militaire Nord-Coréen. C’est chaud un bouton sur un bureau…