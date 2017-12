Conflit au Levant :  Un L39 syrien abattu au Nord de Hama

Un avion de combat léger de type L-39 Albatros de l’Armée de l’air syrienne a été abattu aujourd’hui par des tirs de canons antiaériens ennemis au nord de Hama.

Le pilote de l’appareil a réussi à s’ejecter avant que son appareil ne s’écrase au sol mais il a été capturé par des hordes terroristes déchaînés et hystériques avant d’être sauvagement décapité près du village d’Um Harathin.

Le L-39 Albatros, un avion d’entraînement de fabrication tchèque pouvant être utilisé dans des missions de combat, offrait un appui aérien tactique limité à des unités de l’Armée syrienne menant une offensive visant à éliminer des groupes terroristes soutenus par Washington.

Les forces armées syriennes mènent actuellement trois vastes offensives visant les poches terroristes autour de Damas, Idlib et Hama afin d’éviter l’émergence d’une nouvelle organisation terroriste directement financée et formée par Washington et dont le nom choisi est assez énigmatique : « la Nouvelle Armée de Syrie » (en Arabe : جيش سوريا الجديد).