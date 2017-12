Les hommes de Ramazan Kadyrov

La critique est aisée, l’art est difficile. Voici les artisans des victoires russes au sol au Caucase, en Ukraine et en Syrie: les guerriers tchétchènes.

En Syrie, les forces spéciales de Ramazan (Ramadhan) Kadyrov ont mené les actions les plus spectaculaires lors d’opérations coup de poing d’une redoutable efficacité contre les terroristes de Daech et du Front Ennosra à Alep mais également à Palmyre et à Idlib. Leurs méthodes, combinées à leur légendaire combativité a frappé de stupeur leurs alliés sur le terrain, les Gardes révolutionnaires iraniens, les miliciens du Hezbollah libanais et les unités spéciales syriennes dont celles de la Brigade du Tigre.