Quote of the day/Citation du jour

​ »Since the beginning, France has been the spearhead of supporting terrorism in Syria … France’s hands are covered in Syrian blood and it has no right to evaluate any peace conference. Those who support terrorism do not have the right to talk about peace, let alone the right to interfere in the Syrian affairs. All their statements mean nothing to us and have no value.”

« Depuis le début [du conflit syrien], la France a été le fer de lance des soutiens au terrorisme en Syrie … La France a les mains trempés de sang syrien et n’a aucunement le droit d’évaluer une conférence de paix. Ceux qui soutiennent le terrorisme n’ont pas le droit de discuter de paix et encore moins d’interférer dans les affaires internes de la Syrie. Toutes leurs déclarations ne signifient rien pour nous et ne valent rien. »

Bashar Al-Assad, President of the Syrian Arab Republic

Président de la République Arabe de Syrie