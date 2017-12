Au sujet des munitions anti-blindage utilisées contre les chars Abrams en Irak

Officiellement, le nombre des chars M1 Abrams US endommagés ou détruits en Irak entre les années 2003 et 2007 ne dépasse pas 80 sinon 25 si l’on se réfère aux documents officiels du Pentagone.

Plus réaliste, une étude jamais publiée, réalisée par un centre spécialisé de l’Armée de terre US (Army’s Armor Center at Fort Knox, Kentucky) évoque noir sur blanc que 70% des 1100 chars Abrams déployés en Irak entre 2003 et 2009 ont été touchés par des tirs ennemis en soulignant que 89 % des machines n’avaient subi que des « dommages mineurs ».

Les estimations iraniennes sur les pertes subies par les chars US diffèrent sensiblement des données du Pentagone: elles s’élèveraient à 133 unités endommagées ou détruites entre 2003 et 2005 pour le seul Abrams.

Si la plupart des sites spécialisés soulignent qu’aucun Abrams n’a été détruit par des tirs de chars adverses et que la plupart des pertes ont été causés par des accidents (chute d’un pont, avaries diverses), des IED’s (dispositifs explosifs commandés à distance) et plus timidement par de « vulgaires RPG », quasiment aucun n’évoque les Abrams touchés par de drôles de munitions à haute pénétration (Armour Piercing AP) d’un type inconnu.

S’il est avéré que la plupart des premiers chars Abrams immobilisés par le feu adverse furent détruits par l’Armée US afin de préserver des « secrets techniques », il n’en fut pas de même par la suite lorsque des chars et des véhicules blindés US se retrouvèrent confrontés au rythme infernal et endiablé des dispositifs explosifs improvisés (souvent formés par des obus d’artillerie de 155mm) plantés le long des routes et autoroutes empruntés par les convois militaires US, notamment durant les années chaudes de 2004, 2005, 2006 et le T1 de 2007.

Mais revenons au sujet principal: qui avait fourni aux combattants irakiens des ATM (Anti-Material rifle) pouvant tirer des projectiles capables d’endommager sérieusement certaines parties « vulnérables » d’un char aussi lourd que l’Abrams et en l’occurrence les composants optiques, des capteurs et le compartiment de la motorisation (ce problème fut pris au sérieux par la suite)?

Certains vétérans US de la guerre d’Irak évoquent l’aide iranienne ou syrienne aux groupes d’insurgés irakiens ayant mené l’intense guérilla de la période post-Saddam Hussein. Une thèse défendue bec et ongle par des Think Tanks proches de certains cercles de la droite dure, profondément hostile à l’Iran. Cependant les iraniens nient avoir en leur possession des ATM capables de détruire un char. Un rapide coup d’œil à l’arsenal iranien en la matière nous apprends que les iraniens ont adopté des armes antichar russes, chinoises et nord-coréennes avant de s’aventurer à en produire localement. On n’en connaît aucun type dont les munitions sont assez puissantes pour détruire un char.

Le mystère de ces trous sur les carcasses de chars de bataille lourds demeure entier.